Người phụ nữ ăn trộm túi tiền trong siêu thị

Hà NộiĐỗ Thị Thanh Nga (30 tuổi) lấy trộm túi tiền có 18.500 USD (hơn 430 triệu đồng) trong xe đẩy của khách mua hàng tại siêu thị.

Nga đang bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Trộm cắp tài sản. Bị can từng ba lần bị kết án về tội danh trên, mới được thả tự do vào tháng 7.

Theo kết quả điều tra, trưa 16/10, Nga đến một siêu thị ở quận Cầu Giấy, ăn trộm túi xách của nữ khách hàng người Hàn Quốc. Mang vào khu vực thử quần áo, cô ta lấy đi hai chiếc phong bì đựng khoảng 18.500 USD và bỏ lại chiếc túi có điện thoại, giấy tờ của nạn nhân.

Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khi về nhà, Nga nói dối chồng nhặt được phong bì tiền ở siêu thị nên hai người mang ngoại tệ đi bán được 438 triệu đồng. Số tiền trên, Nga mua xe máy gần 40 triệu và mua trả góp một căn nhà tại khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy.