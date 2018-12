Người dựng chòi ngỗng ở Bình Chánh được đình chỉ bị can

TP HCM rà soát vụ xử lý hình sự người 'dựng chòi ngỗng không phép' / Xây chòi nuôi ngỗng không phép, người đàn ông bị xử lý hình sự

Chiều 6/5, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã ra quyết định đình chỉ vụ án, trao quyết định đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi) - người trước đó bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý nhà ở do cất chòi lá nuôi ngỗng nhưng không xin phép. Động thái này được đưa ra sau khi các cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội.

Ông Bỉ nhận quyết định đình chỉ bị can. Ảnh: Quốc Thắng

Theo kết luận điều tra, năm 2005, ông Bỉ mua 3.600 m2 đất, đứng tên vợ, tại khu phố 3 (thị trấn Tân Túc) sát khu hành chính gồm UBND, Công an huyện Bình Chánh và khu dân cư đông đúc. Tháng 7/2015, cần chỗ để vật tư trồng cây và nuôi gia cầm, ông này tự ý xây căn nhà lá gần 100 m2. Sau đó, UBND huyện xử phạt hơn 6 triệu và buộc tháo dỡ do xây trái phép. Chủ nhà chấp hành quyết định, nộp phạt và tự tháo dỡ công trình.

Hơn 5 tháng sau, ông Bỉ tiếp tục xây không phép căn nhà rộng 35 m2 với cột cây, vách lá, mái lá. UBND huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt nhưng ông Bỉ không nhận. Công an huyện Bình Chánh sau đó gửi công văn đề nghị UBND huyện hủy quyết định này để ngày 19/1 khởi tố ông Bỉ. Cơ quan điều tra cho rằng lần xử phạt hành chính hơn 6 triệu đồng là tiền sự, lần dựng chòi thứ 2 nhỏ hơn với mục đích tương tự bị cho là tái phạm.

Đánh giá hành vi của ông Bỉ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tình hình quản lý trật tự đô thị, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương... Công an huyện Bình Chánh đề nghị VKS cùng cấp truy tố ông Bỉ. Sau khi rút hồ sơ về để kiểm tra để đánh giá lại các chứng cứ Công an TP HCM cho rằng ông này không phạm tội.

Cùng quan điểm, VKSND Tối cao đã xem xét và khẳng định không có căn cứ để khởi tố ông Bỉ. Vụ án này cũng do đại tá Nguyễn Văn Quý với tư cách Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh ký quyết định khởi tố, kết luận điều tra. Đại tá Quý đã bị đình chỉ công tác do liên quan đến sai phạm trong việc khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào.

Ông Bỉ cho biết từng rất hoang mang vì bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Quốc Thắng.

Trước đó, trao đổi với VnExpress, ông Bỉ cho hay, vì quyết định của Công an huyện Bình Chánh mà gia đình ông phải chịu quá nhiều lo lắng. Từ ngày bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, ông gầy đi nhiều.

"Ngày bị công an đưa đi lăn tay, làm lý lịch đến giờ, chưa bao giờ tôi ngủ trọn giấc. Bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tôi chỉ loanh quanh trong nhà mình. Người dân như tôi mà được giải oan thì không có gì mừng hơn", ông Bỉ nói.

Quốc Thắng