Người đàn ông trung niên tử vong trong lúc bị giam giữ

Chiều 29/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận nghi can Đinh Hồng Quân (56 tuổi, xã Diễn Thái) đã tử vong sau khi được đưa cấp cứu tại bệnh viện. Hiện nguyên nhân chưa được xác định.

Trung tuần tháng 10/2015, ông Quân bị công an bắt do tình nghi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước. Khi khám nhà ông Quân, cảnh sát thu được khẩu súng K54.

Tháng 7, người đàn ông này bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù. Gần một tuần trước, ông Quân bị di lý về nhà tạm giữ Công an huyện Diễn Châu để đợi ngày ra tòa xét xử về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

"Rạng sáng nay, một người bị giam cùng phòng phát hiện ông Quân có biểu hiện bất thường. Ông được sơ cứu rồi chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu nhưng đã tử vong", một cán bộ công an cho hay.

Người thân và láng giềng đang chuẩn bị hậu sự cho ông Quân. Ảnh: Phương Linh.

Bà Đinh Thị Hà (58 tuổi), em gái ông Quân cho hay, khoảng 16h ngày 28/8 bà cùng với người thân vào trụ sở công an xin thăm gặp anh. Dù chưa kịp trò chuyện vì hết giờ nhưng bà thấy ông Quân vẫn cười nói và đi lại bình thường.

Theo chính quyền địa phương, ông Quân có hai con, trước khị bị bắt làm nghề sửa chữa ôtô, được nhiều người quý.

Hải Bình