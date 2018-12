Người đàn ông ở Sài Gòn thiệt mạng vì can hai vợ chồng cãi vã

Ngày 11/9, Công an quận 1 (TP HCM) bắt Nguyễn Đại Trà (24 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, vợ chồng Trà bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Ngày 20/8, sau khi uống bia, Trà lớn tiếng rồi xô xát với vợ.

Ông Hùng (45 tuổi) đi giao cơm ngang qua thấy vậy liền can ngăn. Trà chửi bới, đánh vào mặt ông này khiến nạn nhân ngã gục. Được bác sĩ cứu chữa trong nhiều ngày nhưng ông Hùng không qua khỏi do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án Trà bỏ trốn, người vợ cũng không buôn bán. Qua các camera an ninh và lời khai nhân chứng, cảnh sát mời nhầm anh song sinh của nghi can lên làm việc. Nhiều trinh sát cũng về Vĩnh Long truy tìm Trà nhưng không thấy, phát hiện anh ta đang trốn truy nã của công an địa phương về hành vi Cố ý gây hư hỏng tài sản.

Mới đây, phát hiện Trà đang trốn tại huyện Bình Chánh, các trinh sát mai phục, bắt giữ.

Quốc Thắng