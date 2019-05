Người đàn ông lĩnh án vì tông chết người đi bộ

Sau hai năm chạy xe máy khi có rượu bia tông chết người, cựu cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng lĩnh 18 tháng tù.

Ngày 10/5, TAND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Hoàng Duy Hậu (32 tuổi, ở TP Sóc Trăng) 18 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; buộc bồi thường hơn 185 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, chiều 6/12/2016, Hậu khi đó là cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng đến nhà sếp cùng cơ quan ở huyện Thạnh Trị dự đám hỏi.

Lúc sau anh ta chạy xe máy về trong tình trạng có sử dụng rượu bia. Khi đến xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, Hậu lách sang trái để vượt ôtô giường nằm đậu phía trước, rồi tông chết anh Lưu Kiến Thức đang đi bộ qua đường.

Hiện trường lúc xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Công an huyện Mỹ Xuyên sau 3 tháng điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án, vì xác định lỗi do nạn nhân qua đường không đảm bảo an toàn.

Cha ruột nạn nhân là ông Lưu Thủy Bá (80 tuổi) không chấp nhận với kết luận, nên ròng rã đi tìm chứng cứ minh oan cho con hơn 2 năm để gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng.

Hồi năm ngoái, ông Bá được Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo, đã xác định hành vi của Mai Hoàng Duy Hậu đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (theo Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 2009).

Tuy nhiên, trong lúc đợi ngày ra tòa minh oan cho con trai, ông Bá đã mất do tuổi cao sức yếu hồi giữa tháng 4.

Hoàng Hạnh