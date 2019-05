Người đàn ông gây 8 vụ cướp giật khi đang hưởng án treo

Trong 40 phút, An thực hiện hai vụ cướp giật túi xách của phụ nữ tại thành phố Vinh.

Ngày 14/4, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Công An (35 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Cướp giật tài sản.

Nguyễn Công An. Ảnh: Hải Bình.

Từ cuối 2017, Nguyễn Công An chấp hành bản án 36 tháng tù về tội cướp giật tài sản nhưng được hưởng án treo. Để có tiền tiêu xài, An mua chiếc xe máy cũ, lắp biển số giả để cướp giật tài sản.

An thường gây án vào tối thứ bảy và chủ nhật. Hắn ta chạy xe máy tìm những phụ nữ đi xe một mình có mang theo túi xách và bất ngờ giật ở những đoạn đường vắng.

Từ tháng 11/2018 đến tháng 3 vừa qua, An thực hiện trót lọt 8 vụ cướp. Trong đó, một đêm cuối tháng 3, kẻ này liên tiếp thực hiện hai vụ cướp giật cách 40 phút tại thành phố Vinh.

Giá trị tài sản trong 8 vụ cướp là hơn 50 triệu đồng.