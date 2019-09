Người đàn ông có hành vi sàm sỡ phụ nữ

Hà NộiĐào Đức Thành (45 tuổi) đụng chạm người chị Linh (28 tuổi) ở hầm gửi xe B2 của chung cư Mipec (quận Long Biên).

Thành sờ vào đùi, bụng và vùng kín khiến nạn nhân hoảng sợ kêu la. Ông ta đấm vào mặt hai người can ngăn, giằng co để bỏ đi. Sự việc bị camera an ninh ghi lại.

Thành (áo kẻ xanh đứng cạnh thang máy) sau khi sàm sỡ phụ nữ. Ảnh cắt từ video

Ngày 4/9, Công an quận Long Biên cho biết đã triệu tập Thành tới làm việc. Ông ta khai do uống rượu, không làm chủ được mình nên có hành vi không chuẩn mực, hiện thấy ân hận.

Nhà chức trách cho rằng đang thu thập thêm thông tin nên chưa đưa ra hình thức xử lý với Thành.