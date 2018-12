Người đàn ông chết 5 năm mới được minh oan 'tội giết vợ'

Công an xin lỗi người đàn ông chết đã 5 năm vì bắt oan

Theo dự kiến, hơn 14h30 buổi xin lỗi mới bắt đầu nhưng từ 13h30 người dân đã đổ về trụ sở uỷ ban xã Trù Hựu (huyện Lục Ngạn), trong đó có nhiều cụ ông mặc trang phục cựu chiến binh. Gần 300 ghế ngồi trong hội trường tầng 3 chật kín người. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Sường.

Con trai đầu của ông Sường là Mưu Văn Thắng (43 tuổi) cầm trên tay di ảnh cha, ngồi ở hàng ghế đầu. Khi bố bị bắt, mẹ vừa mất mấy ngày, anh Thắng (7 tháng tuổi) và chị gái (hai tuổi) được người họ hàng đưa sang Trung Quốc nuôi. Lần này với sự giúp đỡ tài chính của mẹ kế, anh về quê dự lễ minh oan cho cha và phải nhờ người phiên dịch khi nói chuyện.

Bà Vi Thị Cú, người vợ sau của ông Sường, cho biết gần một tháng qua từ khi ông được Công an tỉnh Bắc Giang đình chỉ điều tra, bà lúc nào cũng thấy lâng lâng. Có những lúc, bà ngỡ như trong mơ vì không tin ngày chồng mình được minh oan đã đến.

Ông Dương Ngọc Sáu (Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang) đứng lên phát biểu, nói rằng được "được phân công thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi công khai" ông Sường.

Bà Cú và anh Thắng nói mang theo di ảnh để ông Sường chứng kiến giây phút được minh oan. Ảnh: Phạm Dự

Theo ông Sáu, do nghi ông Sường giết vợ, công an tỉnh Hà Bắc khởi tố vụ án, bị can với ông Sường và chuyển vụ án về Ty công an Hà Bắc điều tra. Và chưa có đủ căn cứ kết tội ông Sường nên Công an Bắc Giang ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can với ông Sường vì hành vi không cấu thành tội phạm. Ngày 3/1, Công an Bắc Giang trao quyết định đình chỉ cho con trai ông Sường.

Đại diện Công an Bắc Giang thừa nhận việc "bắt ông Sường là sai", nên hôm nay tổ chức công khai xin lỗi. Do ông Sường đã mất, lời xin lỗi được gửi tới người đại diện hợp pháp. Trong 10 phút phát biểu, ông Sáu còn cho hay việc bồi thường sẽ được giải quyết "hợp lý, kịp thời".

Toàn buổi xin lỗi công khai diễn ra trong 21 phút với phần phát biểu sau đó của chủ tịch xã. Nhiều người dân khi ra về đã nói với nhau: "Ông Sường thiệt thòi quá, chết rồi còn đâu mà hưởng".

Cơ quan điều tra trao quyết định đình chỉ bị can cho con trai ông Sường. Ảnh: T. H

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/1977, thi thể vợ ông Sường được phát hiện ở con suối gần nhà. Gia đình cho rằng bà bị ngã trong lúc đi qua cầu tre ra đồng. Gia đình chưa kịp tổ chức đám tang thì ông Sường bị công an bắt vì nghi giết vợ, dựng hiện trường giả.

Ông Sường bị giam hơn 7 năm và không có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian này, trong buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông bị phạt bốn năm tù. Thụ án xong hình phạt này, ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm bị bắt.

Ông liên tục kêu oan sau đó nhưng không có kết quả. Năm 2014, ông Sường qua đời do tuổi già và mắc ung thư, dặn dò người vợ sau và các con "tiếp tục kêu oan và mong có ngày con cháu không phải mang tiếng với người đời".

Tháng 9/2016, khi biết ông Trần Văn Thêm (ở Bắc Ninh) mang thân phận tử tù suốt 43 năm được minh oan, gia đình ông thêm hy vọng, tiếp tục nhờ luật sư tham gia tư vấn, gửi đơn.

Sau hơn 30 năm, ông Sường được Công an tỉnh Bắc Giang xác định hành vi "không cấu thành tội phạm giết người".