Người đàn bà chuyên cho vay lãi nặng ở Nghệ An bị khởi tố

Khám nơi ở của bà Hà Thị Nga (Nghệ An), cảnh sát thu hơn 700 triệu đồng cùng nhiều vật chứng.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Hà Thị Nga (52 tuổi, trú xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

"Bị can mắc bệnh hiểm nghèo nên được tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú", lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự nói.

Theo hồ sơ, từ năm 2015 Nga bắt đầu đứng ra tổ chức cho vay nặng lãi bằng thủ đoạn cho các con nợ viết tay các giấy tờ. Đến hẹn nếu con nợ không có tiền trả thì bị Nga đe dọa.

Một tuần trước, cảnh sát bắt Nga. Khám nhà người này đã thu hơn 700 triệu đồng; 4.4000 USD, các sổ ghi chép cho vay tiền và nhiều giấy vay tiền. Nhà chức trách xác định Nga đã cho hơn 40 người vạy tổng hơn 5 tỷ đồng trong các năm qua.