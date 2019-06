Người chồng đẩy vợ ngã tử vong lĩnh 16 năm tù

Được cha vợ tha thứ và xin TAND TP HCM giảm án, Thiện cúi đầu cảm ơn, thừa nhận lỗi lầm.

Ngày 13/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đoái Phước Thiện (35 tuổi, quê Cà Mau) mức án 16 năm tù về tội Giết người.

Theo HĐXX, bị cáo thừa nhận xô vợ ngã nhưng không thừa nhận từng nhiều lần gây thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án và kết luận giám định pháp y có đủ căn cứ xác định bị cáo đã nhiều lần tác động mạnh khiến vợ chấn thương sọ não, tử vong.

Bị cáo Thiện sau phiên xử. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo cáo trạng, Thiện và vợ là chị My (24 tuổi) sống tại quận 9. Đêm 10/4/2017, anh ta cho em trai mượn nhà để mời bạn bè về uống rượu. Đến rạng sáng hôm sau nhóm người này vẫn ồn ào, chị My yêu cầu đi chỗ khác nhậu.

Cho rằng vợ xúc phạm em của mình, Thiện gây gổ rồi xô My ngã đập đầu vào tường. Chị My sau đó đi ngủ còn Thiện xem phim. Một lúc sau thấy vợ nằm bất động, người tím tái, Thiện vội đưa đi cấp cứu nhưng chị My đã tử vong.

Bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích, cuối năm 2017, Thiện bị TAND quận 9 tuyên phạt 12 năm tù. Anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồi tháng 3 năm ngoái, TAND TP HCM hủy án sơ thẩm do Thiện có dấu hiệu phạm tội khác, hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, lời khai của bị cáo mâu thuẫn với các nhân chứng và mâu thuẫn với kết quả giám định pháp y.

Công an quận 9 sau đó chuyển hồ sơ lên Công an TPHCM để điều tra Thiện về tội Giết người. Thiện khai xô ngã vợ một lần nhưng theo kết luận giám định pháp y Thiện có "nhiều hơn một lần tác động mạnh vào người nạn nhân", trên người chị My có nhiều vết thương cũ.

Tại tòa hôm nay Thiện một mực kêu oan. Anh ta cho rằng chỉ xô nhẹ, chị My ngã không thể dẫn đến chết người...

"Trong phòng chỉ có hai vợ chồng, bị cáo không giết vợ thì ai giết? Hồ sơ thể hiện bị cáo thường xuyên đánh đập vợ mình. Kết luận giám định pháp y thể hiện trên cơ thể nạn nhân có hàng loạt vết thương cũ và mới. Bị cáo giải thích như thế nào về điều này?", chủ tọa ngắt lời Thiện. Anh ta im lặng.

Đến dự tòa, bố chị My nói biết việc con gái bị Thiện đánh đập nhưng ông không thể can thiệp. Ông không yêu cầu bồi thường thiệt hại. "Cái chết của con gái vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi nhiều đêm. Đến nay, nỗi đau của gia đình tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhưng tôi đã mất con gái, giờ không muốn mất thêm con rể", ông nghẹn giọng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Được nói lời sau cùng, Thiện cảm ơn cha vợ và xin lỗi gia đình ông. Anh ta xin tòa khoan hồng vì mình đã nhận ra lỗi lầm.

Bình Nguyên