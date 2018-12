Người bị kéo lê ở hồ Con Rùa: 'Tôi có chửi thiếu uý Hải'

Kéo lê người phụ nữ, thiếu úy cảnh sát bị đình chỉ công tác / Công an TP HCM điều tra clip người phụ nữ bị cảnh sát kéo lê

Chị Thảo bên người cha già bệnh tật. Ảnh: A.X

Nhiều tiếng sau khi được khâu vết thương trên đầu, chiều 30/9, chị Thảo (39 tuổi, bị thiếu uý cảnh sát kéo lê) cho biết sức khỏe đã bình thường, chỉ hơi choáng do mất máu.

Chị nói, gia cảnh khó khăn, chồng bỏ đi đã lâu, hiện không liên lạc được. Chị phải nuôi mẹ già, cha đột quỵ nằm một chỗ và 2 con nhỏ nên mới đi bán bánh tráng trộn và nước giải khát ở hồ Con Rùa, phường 6, quận 3. Khoảng gần 20h hôm qua, xe của công an phường đến xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường.

"Bị anh Hải (thiếu uý Bùi Xuân Hải) đá vô thùng nước, đuổi đi, tôi có chửi ảnh mấy câu rồi chạy vào lề đường. Sau đó ảnh đuổi theo túm cổ áo tôi. Anh Hải đánh vào đầu tôi, vết rách trên đầu là do nhẫn của ảnh gây ra khiến máu chảy xối xả", chị Thảo kể.

"Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng trò chuyện với ảnh. Ảnh hay châm chước, chỉ đuổi đi chứ không quyết liệt đối với những người bán hàng rong ở đây", chị này cho biết thêm.

Trưa nay, chị Thảo và người nhà được Công an phường 6 mời lên xin lỗi, đề nghị bồi thường chi phí chữa trị vết thương. "Tôi không yêu cầu bồi thường, chỉ mong có sức khỏe để buôn bán nuôi cha mẹ già. Có người bảo tôi là dân cho vay là không đúng. Bản thân tôi phải đi ở nhà thuê, bán dạo thì làm gì có tiền mà cho vay", người phụ nữ nói.

Một số nhân chứng cho biết khi xe cảnh sát đến có thấy chị Thảo cự cãi, buông nhiều câu chửi tục với anh cảnh sát. "Ở đây ai cũng biết thiếu úy Hải. Bình thường ảnh rất hiền, chỉ nhắc nhở mọi người không lấn chiếm lòng lề đường chứ chưa bao giờ đuổi bắt ai như vậy. Có thể tức giận vì bị chửi ảnh mới có hành động đó", một người bán hàng rong nói và cho biết lúc được can ra thiếu uý Hải luôn phân bua "không đánh ai hết".

Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Công an phường 6 cho hay đã nhận được tường trình của thiếu úy Hải, song không công bố nội dung. "Dù chưa xác định đúng sai thế nào nhưng chúng tôi thấy hành vi của thiếu uý Hải là không được, cần thiết phải xin lỗi người dân. Hồ Con Rùa là nơi phức tạp về tình trạng buôn bán hàng rong và có thể trong lúc giằng co người phụ nữ ngã chảy máu đầu chứ không phải bị đánh", ông này nói.

Về việc thiếu uý Hải mặc cảnh phục mang tên người khác, Công an quận 3 giải thích là do anh này ở tập thể, trong lúc vội đã mặc nhầm áo đồng đội. Chuyện có hay không trong lúc làm nhiệm vụ thiếu úy Hải có hơi men đang được xác minh.

Theo Công an TP HCM, khi tham gia giải quyết trật tự đô thị xung quanh khu vực Hồ Con Rùa cùng bảo vệ dân phố, thiếu úy Hải phát hiện có nhiều nhóm người đang buôn bán vi phạm lấn chiếm lòng lề đường nên đẩy đuổi. Chị Thảo "có những lời lẽ xúc phạm lực lượng công an và thiếu úy Hải", sau đó xảy ra giằng co giữa hai bên.

"Trong lúc giằng co, chị Thảo bị té đập đầu vào biển số xe máy trước quán cà phê Ngõ Thời gian (số 8 Công Trường Quốc Tế, phường 6) gây thương tích", cổng thông tin điện tử của Công an TP HCM nêu.

Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Trưởng Công an quận 3 tạm đình chỉ công tác thiếu úy Hải để kiểm điểm, đồng thời khẩn trương làm rõ toàn bộ vụ việc, vi phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định.

Quốc Thắng