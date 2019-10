Người bị cáo buộc 'chủ mưu chiếm nhà' khai gì?

TP HCMGiảng viên trường nghiệp vụ kiểm sát Lâm Hoàng Tùng, 28 tuổi, không nhận tội, nói lấy lại nhà chị Thảo đang ở để sửa chữa, theo ủy quyền của chủ nhà.

Bị can Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) vừa bị Công an quận 1 hỏi cung lần đầu, sau khi bị bắt giam, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư Hà Nội, bảo vệ Tùng) cho biết, ngày 4/10.

Cơ quan điều tra hỏi Tùng về những nội dung liên quan đến cáo buộc chủ mưu Xâm phạm chỗ ở của người khác. Tùng được cho là vẫn giữ nguyên quan điểm như đã nói với VnExpress vài giờ trước khi bị cảnh sát đến nhà đọc lệnh bắt.

Lâm Hoàng Tùng chiều 1/10 - vài giờ trước khi bị bắt. Ảnh: Uyên Trinh.

Tùng khẳng định không vi phạm pháp luật vì đang thực hiện quyền được ủy quyền của mình đối với tài sản là ngôi nhà tại địa chỉ 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đưa ra tập hồ sơ dày cộm, giảng viên trường kiểm sát cho biết có hùn tiền với bà Hoàng Trọng Anh Chi mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm và để bà này đứng tên. Khi căn nhà bán cho chị Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi), bị chị này xây sai giấy phép nên bà Chi bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt (vì đứng tên nhà), đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục. Do Thảo không hợp tác khắc phục, bà Chi không thể làm hoàn công nên không thể tiếp tục hợp đồng sang tên, lấy tiền của Thảo. Bà Chi ủy quyền cho Tùng giải quyết tranh chấp liên quan căn nhà.

Tùng nhiều lần đề nghị chị Thảo khắc phục công trình sai phạm, hoặc giao lại để anh ta làm nhưng không được chấp thuận. Do đó, Tùng gửi thông báo cho chị Thảo sẽ đến lấy lại căn nhà để tự khắc phục sai phạm.

Theo đó, hôm 19/9, Tùng thuê Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thành Hồ (huyện Bình Chánh) và Văn phòng Thừa phát lại quận 1 đến lập vi bằng lấy lại căn nhà. Đi cùng anh ta còn có Phó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam và người phụ nữ áo vàng tên Tâm. Tùng nói với người nhà chị Thảo là công trình đang thi công, mọi người ở đây là không đảm bảo an toàn theo nhận định của Thanh tra Sở Xây dựng (biên bản làm việc ngày 27/12/2018 tại UBND phường Đa Kao).

"Lúc đó người nhà chị Thảo liên tục đẩy các bé vào trong, còn họ bỏ ra ngoài, người giúp việc nói là phải về. Việc đưa những đứa trẻ ra ngoài là cần thiết nên tôi và mọi người bế các cháu ra", Tùng lý giải.

Tùng dẫn người đến nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm hôm 19/9. Ảnh cắt từ video.

Luật sư Trần Thu Nam cho biết đã gửi kiến nghị khẩn cấp đến Giám đốc Công an TP HCM, Viện trưởng VKSND TP HCM, Thanh tra Bộ Công an và Viện trưởng VKSND Tối cao, cho rằng thân chủ có nhiều dấu hiệu bị oan sai. Bởi căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế, văn bản của Thanh tra Sở Xây dựng thì bà Chi vẫn là chủ sở hữu căn nhà. Tùng được bà Chi ủy quyền nên có đầy đủ quyền đối với ngôi nhà này.

Căn cứ hợp đồng mua bán nhà, bà Thảo mới giao tiền hai lần nên hợp đồng chưa được ký tại văn phòng công chứng theo thoả thuận, bà Chi chưa bàn giao nhà bà Thảo. Bà Thảo không có giấy tờ hợp pháp như: hợp đồng mua bán có công chứng, biên bản bàn giao nhà. Vì vậy, bà Thảo không được phép sử dụng công trình đang xây dựng dở dang vào mục đích để ở và kinh doanh.

Tuy nhiên, Công an quận 1 xác định, căn nhà đã hoàn thiện về nội thất, trang thiết bị, bên trong có đồ dùng sinh hoạt cá nhân của gia đình chị Thảo, nên đây là chỗ ở của họ. Hợp đồng mua bán nhà giữa chị Thảo và bà Chi là hợp đồng có điều kiện. Chị Thảo đã chuyển 7 tỷ đồng xem như đặt cọc và tiếp quản căn nhà đang dở dang để xây dựng hoàn chỉnh. Sau khi bà Chi giải chấp ngân hàng, xong thủ tục hoàn công thì hai bên sẽ tiến hành thủ tục công chứng chuyển quyền sở hữu.

"Như vậy, chị Thảo đã thực hiện đầy đủ theo hợp đồng và hợp pháp tiếp quản căn nhà. Tháng 3/2019, chị cùng gia đình vào cư trú tại nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là hợp pháp, xuất phát từ sự thỏa thuận và có sự đồng ý của bà Chi", Công an quận 1 xác định căn cứ cho thấy hành vi của Lâm Hoàng Tùng là Xâm phạm chỗ ở của người khác, còn Nguyễn Hải Nam có lời nói và hành động hỗ trợ, giúp sức cho Tùng.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu vi phạm của Tùng, Nam và những người liên quan do căn nhà bị phá dỡ nhiều hạng mục. 14 phòng bị tháo rời cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh, bồn rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm, rèm cửa, kệ trang trí, vật dụng trong các phòng bị xáo trộn. Chị Thảo cũng trình báo mất 8 đồng hồ các loại, đôi bông tai, 130 triệu đồng cùng nhiều mỹ phẩm đắt tiền...

Thẩm phán Nam (phải) và Tâm (áo vàng) bế con chị Thảo. Ảnh cắt từ video.

Theo điều tra, tháng 10/2017, chị Thảo lập hợp đồng mua căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, đang thi công dở dang, của bà Chi với giá 25 tỷ đồng. Giấy tờ căn nhà bà Chi đang cầm tại ngân hàng. Chị Thảo đưa một tỷ đồng làm tin, đồng thời giao lại các quyền điều chỉnh thi công xây dựng. Một tháng sau chị Thảo chuyển thêm 6 tỷ đồng cho bà Chi và tiếp tục xây nhà đến hoàn chỉnh. Khi nào bà Chi giải chấp ngân hàng, xong thủ tục hoàn công hai bên sẽ ra công chứng chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên, do chị Thảo xây nhà sai phép nên không được hoàn công, không thể làm thủ tục chuyển nhượng. Đến tháng 3/2019, chị Thảo và gia đình dọn về căn nhà này ở.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền đặt cọc và chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng nếu không thực hiện theo hợp đồng. Bà Chi không đồng ý nên chị Thảo khởi kiện ra TAND quận 1. Vụ án đang được tòa giải quyết thì ngày 19/9 Lâm Hoàng Tùng dẫn người đến "lấy lại nhà của mình".

Làm việc với Công an quận 1, ông Nguyễn Hải Nam cho biết chiều 19/9 đến căn nhà do có hợp đồng thuê phòng với Lâm Hoàng Tùng, lúc đó có khá đông người và cả công an. Thấy Tùng và một phụ nữ bế các cháu nhỏ, xung quanh có ba phụ nữ giằng co, ông Nam bế giùm một cháu để vào nôi, sau đó trao lại cho người nhà cháu bé. Phó chánh án tòa quận 4 nói không biết căn nhà có tranh chấp, chị Thảo tố ông chiếm giữ căn nhà là không đúng sự thật.

Uyên Trinh