Người bán hàng ở chùa Thiên Mụ bị phạt vì 'chặt chém' khách Tây

Bà Én thu một triệu đồng cho 1,7 kg măng cụt trong khi giá thực tế chưa đến 200.000 đồng.

Ngày 12/5, Công an phường Hương Long (Huế) xử phạt 1,5 triệu đồng với bà Lê Thị Én (52 tuổi phường Hương Long, TP Huế) về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của du khách.

Bà Én bị phạt theo điều 15 của Nghị định 167/2013; đồng thời phải trả lại một triệu đồng đã chiếm đoạt.

Bà Én tại trụ sở Công an phường Hương Long. Ảnh: Công Quang.

Công an phường Hương Long cũng đã yêu cầu 48 hộ kinh doanh, bán hàng rong xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ cam kết không để xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách. Công an phường đã phối hợp với chính quyền địa phương lắp 5 camera an ninh xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ để kiểm soát tình hình.

Trước đó, chủ một tài khoản mạng xã hội đã phản ánh đến Trung tâm Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chứng kiến khách quốc tế mua 1,7 kg măng cụt và đưa hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cho bà Én. Khi biết giá thực của măng cụt chỉ 90.000-100.000 đồng/kg, vị khách nước ngoài đòi lại tiền dư song bà Én không chịu trả. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chứng kiến sự việc, một du khách đã góp ý với bà Én song bị một thanh niên đe dọa. Không thể đòi lại tiền thừa, du khách Tây đã bỏ đi.

Chùa Thiên Mụ (còn gọi là Linh Mụ) nằm bên bờ sông Hương được xây dựng dưới thời chúa Nguyễn Hoàng, là ngôi chùa cổ và nổi tiếng bậc nhất ở xứ Huế. Hàng ngày, chùa này có hàng nghìn khách trong nước và quốc tế tham quan.

Võ Thạnh