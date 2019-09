Nghi phạm vồ súng của cảnh sát

MỹMichael Chad Breinholt, 31 tuổi, tay bị còng tay sau lưng vẫn cố vồ lấy khẩu súng khiến cảnh sát phải bắn hạ.

Ngày 6/9, cảnh sát thành phố West Valley, bang Utah công bố hình ảnh về vụ việc này do camera gắn thân của cảnh sát ghi lại hôm 23/8 tại tầng hầm tòa thị chính thành phố.

Nghi can bị còng tay sau lưng vẫn có thể vồ súng cảnh sát Camera gắn thân ghi lại sự việc. Video: Deseret News.

Theo nhà chức trách, cảnh sát nhận được cuộc gọi cho biết Michael say xỉn và gây rối tại chỗ làm của bạn gái. Khi tới nơi, cảnh sát thấy Michael lái xe khi say rượu nên bắt giữ anh ta, đưa về tầng hầm tòa thị chính - địa điểm xử lý các trường hợp say rượu lái xe.

Khi chờ xin giấy lấy mẫu máu của Michael, cảnh sát còng tay anh ta sau lưng và cho ngồi trên ghế. Camera gắn thân cho thấy khi bị còng tay, Michael cởi một chiếc giày và đặt sau lưng, sau đó nói mình giấu súng trong giày.

Trong lúc một cảnh sát cố thu giữ chiếc giày, Michael đưa cả hai tay bị còng về bên trái rồi vồ lấy khẩu súng bên hông của viên cảnh sát này bằng tay trái. Sau tiếng hét "hắn lấy súng của tôi", những cảnh sát khác chạy lại để gỡ tay Michael nhưng không thành công. Micheal đã bị bắn chết.

Michael tóm được khẩu súng dù bị còng tay. Ảnh: Deseret News.

Mẹ của Michael cho biết con nghiện ma túy từ năm 17 tuổi.

Quốc Đạt (Theo Desetret News)