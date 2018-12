Nghi phạm giết người sa lưới sau 22 năm lẩn trốn

Ngày 7/8 tại thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Vũ Văn Lệ (46 tuổi) - nghi phạm bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người từ năm 1994.

Nghi phạm Vũ Văn Lệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo cơ quan điều tra, 22 năm trước vì bênh em trai, Lệ cầm dao đâm chết người hàng xóm rồi bỏ trốn biệt tích.

Hai tháng trước, phát hiện nghi can này làm thợ xây tại quận Hải An, nhà chức trách tổ chức theo dõi, vây bắt. Nghi can Lệ khai do biết bị truy nã đã dùng tên giả để “né” cơ quan pháp luật suốt nhiều năm qua.

Lệnh truy nã Vũ Văn Lệ cách đây hơn 20. Ảnh: C.A

Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm.

Minh Cương