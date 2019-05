Nghi phạm đâm 5 bé tiểu học bị bắt sau một tiếng lẩn trốn

Nhà chức trách Thanh Hóa xác định Đỗ Mãnh Chiểu Minh không phê ma túy khi vào trường học tấn công học sinh và cô giáo.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại và nghi can để làm rõ nguyên nhân án mạng khiến một em chết và 5 người bị thương tại trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh. Ảnh: Lam Sơn.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả xét nghiệm xác định nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh âm tính với chất ma túy. Do đó, nghi phạm không bị "ngáo đá" như đồn đoán trước đó. Minh nghiện game, sống khép kín, ít quan hệ với hàng xóm.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc công an ba huyện Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc đã được huy động để truy bắt Minh. Sau hơn một giờ, nghi phạm bị phát hiện trốn tại bờ ao cạnh bìa rừng thuộc xã Tân Phúc, cách hiện trường hơn 4 km.

Chiều 3/5, bác sỹ Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh thông báo, 5 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch. Người bị tổn thương trầm trọng nhất là bé Phạm Đức Huynh được chuyển lên tuyến trên điều trị vết đâm thấu phổi.

Con dao gây án vứt trên ruộng cách hiện trường không xa. Ảnh: Lam Sơn.

Khoảng 8h45 ngày 3/5, Minh cầm dao đột nhập trường Tiểu học Đồng Lương, lên tầng hai tiến vào lớp 5A đâm em Lê Hữu Phước đang ngồi bàn đầu. Trên đường tẩu thoát, kẻ này đâm tiếp 4 học sinh và một nữ giáo viên. Phước đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Các bệnh nhân còn lại gồm Lê Minh Triệu (10 tuổi) bị vết đâm ở thái dương, đứt vành tai phải; Lê Diệp Tuyền (8 tuổi) bị thương vùng cổ. Lê Văn Đồng (11 tuổi) và cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi) bị thương nhẹ, đã được phẫu thuật. Hiện sức khỏe và tâm lý các bệnh nhân đang dần ổn định.

Trường Tiểu học Đồng Lương có 6 dãy nhà, có tường rào với khu dân cư. Thời điểm xảy ra vụ án, trong trường có 17 giáo viên, bảo vệ không kịp can ngăn hành vi của Minh.

Ngôi trường xảy ra án mạng. Ảnh: Lê Hoàng.

Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương Lê Thiên Quang nhận định "nhiều khả năng kẻ thủ ác vượt tường rào vì trong giờ học cổng trường khoá và có bảo vệ canh giữ".