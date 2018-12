Nghi phạm cuỗm 1.200 chỉ vàng lộ tung tích từ dấu vân chân

Chủ tiệm vàng trình báo mất trộm trang sức gần một tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an Hà Tĩnh cho biết Nguyễn Văn Năm, nghi phạm đột nhập tiệm vàng ở Hà Tĩnh lấy 1.200 chỉ vàng, vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện tung tích, tạm giữ để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Tên trộm thuê taxi đi trộm hơn 1.000 chỉ vàng Camera ghi lại hình ảnh Năm đột nhập tiệm vàng Trang Ngọc hồi tháng 8/2017.

Ngày 26/8/2017, ông Lê Văn Huấn, chủ tiệm vàng Trang Ngọc ở phường Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy số trang sức giá trị hơn ba tỷ đồng.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận một số dấu dấu vân chân tại tầng ba, nhiều vết xước trên cây xoài cách tiệm vài mét nên nhận định kẻ gian đã trèo lên cây, sau đó di chuyển qua lan can ba ngôi nhà khác để đột nhập từ tầng hai.

Nhà chức trách khám nghiệm hiện trường khi tiệm vàng bị đột nhập. Ảnh: C.A

Việc điều tra sau đó không có kết quả. Ngày 20/12, nhận thông tin Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đang giám định dấu vết đường vân chân của một nghi can gây ra nhiều vụ trộm tiệm vàng ở miền Bắc, Công an Hà Tĩnh cử cán bộ tới phối hợp.

"Sau khi giám định và đối chiếu so sánh, giám định viên kết luận dấu vết đường vân chân để lại tại hiện trường vụ trộm tiệm vàng Trang Ngọc chính là dấu vân chân của Năm", lãnh đạo Công an Hà Tĩnh nói.

Nghi can Năm. Ảnh: C.A

Theo Bộ Công an, Năm từng đột nhập nhiều vàng ở Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu..., cuỗm được hàng trăm cây vàng. Khi gây án, anh ta luôn mang theo một chiếc tuốc nơ vít, tang vật đem bán ở Trung Quốc và "nướng" hết tiền vào cờ bạc.

Năm từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2010, sau khi ra tù đã tiếp tục đi gây án và bị công an các tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương ra lệnh truy nã. Năm sau đó trốn sang Trung Quốc rồi về Việt Nam, dùng chứng minh thư giả sống ở Yên Bái, mở cửa hiệu cầm đồ, cho thuê ôtô tự lái, kinh doanh gà chọi...