Nghi can sát hại bé gái 11 tuổi là cậu hàng xóm khuyết tật

Bé gái 11 tuổi bị sát hại giữa đêm khuya

Cường dùng cử chỉ bằng tay khai báo với điều tra viên.

Ngày 21/5, thượng tá Bùi Trung Thành (Trưởng công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) xác nhận rạng sáng nay cơ quan công an đã thực thi lệnh bắt nghi can Bùi Việt Cường (18 tuổi, trú xã Kiến Thiết) với cáo buộc đột nhập, sát hại bé gái 11 tuổi.

Theo nhà chức trách, Cường bị câm điếc bẩm sinh, sống gần nhà nạn nhân. Qua một cô giáo làm "phiên dịch" Cường thừa nhận tối 14/5 trèo tường sang nhà Nhi chơi lúc cô bé đang trông nhà một mình. Do trước đó hai người xảy ra xích mích, Nhi giận và đuổi Cường về. Bực tức, cậu ta nhặt viên gạch ở đầu ngõ cầm vào gây án khiến Nhi tử vong tại chỗ.

Khi tay dính máu, Cường khai đã cởi quần áo của nạn nhân để lau, kéo xác từ trong nhà ra sân mang đi phi tang nhưng thấy bị động nên vội chạy về phía sau nhà trèo tường rào, tẩu thoát. Chiếc điện thoại lấy trộm trong nhà Nhi bị rớt lại ở tường rào, thành bể nước cũng in dấu tay dính máu của nghi can.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 14/5, trở về nhà khi làm đổi công tại nhà hàng xóm, cha mẹ bé Nhi hốt hoảng thấy con gái gục trên vũng máu, đầu nhiều thương tích…

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dấu vân tay... nhà chức trách tình nghi thủ phạm là người địa phương, thường đến chơi và có quan hệ với thành viên trong gia đình. 60 cán bộ điều tra, trinh sát nhiều kinh nghiệm được huy động tham gia phá án. 15 người nghi vấn đã được công an triệu tập để lấy lời khai, trong đó có Cường.

Giang Chinh

* Tên nạn nhân đã thay đổi