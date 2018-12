Nghi can nổ súng chết người trong phòng trọ là CSGT Đồng Nai

Người đàn ông vào phòng trọ bắn trúng đầu nam thanh niên

Sáng 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ nghi can gây vụ nổ súng khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong tại phòng trọ. Nghi can là trung úy CSGT đang công tác tại Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo nhân chứng, tối 6/1, trung úy CSGT chạy xe máy đậu ngoài con hẻm ở phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) rồi xông vào phòng trọ anh Hải. Thấy anh Hải cùng bạn trong phòng, anh ta hỏi "mày có phải là Hải không?", rồi nổ súng khiến anh Hải tử vong sau đó.

Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, truy tìm tung tích và bắt giữ nghi can ngay trong đêm. Bước đầu trung úy CSGT khai nguyên nhân là giải quyết mâu thuẫn giúp cho người bạn.

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ động cơ và nguồn gốc khẩu súng của nghi can.

Phước Tuấn