Nghi can giết người gửi lời chào trên Facebook trước khi đầu thú

Đâm chết bạn hát karaoke vì nghĩ bị nhìn đểu

Sáng 23/11, trung tá Nguyễn Quanh Thành (Trưởng công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận nhà chức trách đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Công Chính (20 tuổi, trú thị trấn Xuân An) để điều tra về tội Giết người.

Nghi can Chính. Ảnh: C.A

Theo tài liệu điều tra, tối 20/11, Chính cùng nhóm bạn dự tiệc sinh nhật tại quán karaoke ở xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân). Khi xuống hành lang tầng hai, Chính gặp anh Phan Tiến Thành và Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, trú xã Cổ Đạm), nghĩ nhìn đểu, Chính gây sự rồi xảy ra ẩu đả.

Nhà chức trách cáo buộc, Chính rút dao đâm trúng tim khiến Thành tử vong và Tâm bị thương ở vai, rồi bỏ trốn.

Tối 21/11, Chính viết trên Facebook cá nhân: "Chào mọi người nhé… Chính xin lỗi vì làm mọi người thất vọng. Hẹn gặp lại!" và trong đêm đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú

Chính lên trang Facebook cá nhân xin lỗi trước khi ra đầu thú.

Trạng thái chia sẻ của Chính được nhiều bạn bè quan tâm, động viên không nên trốn tránh khi gây ra lỗi lầm. "Hãy cố gắng để làm lại từ đầu", một người bình luận.

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ hành vi của một số người liên quan.

