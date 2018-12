Nghi can gây thảm án chém bốn người bị khởi tố

Kẻ hiếp dâm bất thành điên cuồng chém 4 người

Sau khi chém chết 4 người, Khánh đốt nhà. Ảnh: Báo Cao Bằng

Chiều 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cao Bằng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lý Đình Khánh (31 tuổi) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố tội Hủy hoại tài sản và Hiếp dâm với nghi can này.

Theo điều tra, rạng sáng 7/5, Khánh sang nhà chị Triệu Thị Phương (34 tuổi) với ý định giở trò đồi bại. Khi người phụ nữ kháng cự, bỏ chạy, anh ta cầm dao truy đuổi.

Trong cơn hoảng loạn và người đầy máu, chị Phương chạy vào nhà em chồng cách đó 100 m để cầu cứu.

Lúc Khánh xông đến, trong nhà chỉ có em dâu chị Phương cùng hai con nhỏ và bà lão 86 tuổi. Khánh chém chị Phương tử vong, rồi tiếp tục ra tay với hai đứa trẻ, cụ bà.

Khánh quay về nhà chị Phương đập phá đồ đạc, phóng hoả.