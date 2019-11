Nghi can dẫn đàn em chém Quân 'Xa Lộ' ra đầu thú

TP HCMHồ Thanh Phương, 33 tuổi, đã đầu thú sau 6 ngày cầm đầu nhóm giang hồ chém Quân "Xa Lộ" tại quán karaoke Nice Vip ở quận Thủ Đức.

Ngày 10/11, Bộ Công an bàn giao Hồ Thanh Phương (tức Sử) cùng 4 nghi can khác cho Công an TP HCM điều tra. Phương được xác định đã cầm đầu 40 giang hồ chém chết Mai Văn Quân (Quân "Xa lộ", 54 tuổi), một đại ca giang hồ có "số má"ở khu giáp ranh Sai Gòn, Bình Dương, Đồng Nai...

Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM.

Theo điều tra, Võ Thùy Linh (28 tuổi, Việt kiều Australia) có mâu thuẫn trong việc mua bán căn nhà giá 40 tỷ trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1) với Nguyễn Anh Trung. Cho rằng Linh thiếu nợ mình, Trung đã nhờ Quân "Xa Lộ" dằn mặt để lấy tiền. Bị Quân đe dọa, Linh đã nhờ Phương giải quyết.

Đêm 4/11, biết Quân "Xa Lộ" đang ở karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử, Phương huy động hàng chục đàn em mang hung khí vây ráp. Vừa thấy ông Quân, Phương cầm dao xông vào trực tiếp chém một nhát vào tay. Những tên còn lại cũng xông đến đâm chém.

Camera tại đây ghi cảnh Quân "Xa Lộ" cầm hung khí chống trả, chạy xuống tầng hầm karaoke nhưng bị tấn công phải chạy ngược trở lên. Đến cửa hầm, ông bị cả nhóm vây chém nằm gục, tử vong sau đó.

Nhóm thanh niên vây chém ông Quân. Ảnh: Cắt từ video.

Gây án xong, nhóm Phương được Linh chuẩn bị nhiều ôtô bỏ trốn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước... Hai hôm trước, Linh và cùng 6 người khác bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Giết người.

Quốc Thắng