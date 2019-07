Nghi can cứa cổ tài xế Grab ở Sài Gòn bị bắt

Thuê GrabBike từ Bình Dương về vùng ven Sài Gòn, Ngọ rút dao cứa cổ tài xế cướp xe rồi bỏ trốn.

Cướp xe ôm Thủ Đức Ngọ bị đưa về cơ quan điều tra.

Ngày 15/7, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) bắt Tạ Quý Ngọ (29 tuổi, quê Nghệ An). Nghi can mang một tiền án Tàng trữ trái phép chất ma tuý được xác định là hung thủ cắt cổ ông Mỹ (46 tuổi, lái xe Grab) để cướp tài sản.

Ngọ tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngọ khai làm nghề sơn nước, đóng thạch cao ở khu vực Bình Dương và nghiện ma tuý nặng. Mỗi ngày, hắn mất gần 500.000 đồng để phê thuốc. Không có việc làm hai tháng nay, hắn luôn trong tình trạng "đói" ma tuý, vật vờ.

Chiều 10/7, Ngọ mang theo dao rọc giấy ra khu vực ngã tư Đường 6 – Nguyễn Tri Phương (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tìm người cướp tài sản. Thấy ông Mỹ mặc trang phục Grab đi qua, hắn vẫy đón xe, kêu chở đến cầu Cống Hôi (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM). Dọc đường, Ngọ bảo ông Mỹ chạy lòng vòng tìm địa chỉ nhưng mục đích là tìm cơ hội ra tay.

Hình ảnh tên cướp ngồi sau nạn nhân trước khi gây án được camera ven đường ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khu vực vắng thuộc phường Bình Chiểu, hắn rút dao rọc giấy kề cổ lái xe đe doạ, buộc đưa tiền. Ông Mỹ vùng vẫy chống cự, bị hắn cứa vào cổ, ngã xuống đường. Sau khi lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn, tên cướp bán được 6 triệu đồng đem trả nợ và phê ma tuý.

Trích xuất camera các khu vực ông Mỹ chạy qua, cảnh sát xác định được Ngọ là hung thủ. Hắn có quan hệ với nhiều thành phần bất hảo ở địa phương và đã bỏ trốn về Vũng Tàu. Sau nhiều ngày truy lùng, cảnh sát bắt được Ngọ.

Quốc Thắng