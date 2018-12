Nghi án bác sĩ sát hại vợ rồi tự tử

Sáng 11/9, ông Trịnh (62 tuổi) đi nương về thì phát hiện cửa nhà khoá trái nên phá cửa. Vào nhà, ông thấy con trai là anh Ức (34 tuổi, bác sĩ tại trung tâm y tế) và con dâu là chị Thuý (30 tuổi) đã tử vong.

Công an huyện Văn Chấn đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định, chị Thuý tử vong do ngạt. Cổ tay, chân của anh Ức có vết cắt nhưng nguyên nhân chết do ngạt vì treo cổ. Cảnh sát còn thu được bức thư tuyệt mệnh do anh Ức để lại, thừa nhận việc gây án là do mình.

Theo nhà chức trách, gần đây vợ chồng anh Ức thường xảy ra tranh cãi. Rạng sáng 11/9, anh Ức được cho là bóp cổ vợ rồi tự vẫn.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

*Tên nhân vật đã thay đổi

Mai Chi