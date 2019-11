Nghệ sĩ hài Hồng Tơ hầu tòa

TP HCMCao Văn Tơ, nghệ danh Hồng Tơ, bị cáo buộc rủ 5 người đánh bài ăn tiền trong quán cà phê của ông này tại quận Tân Phú.

Chiều 8/11, Hồng Tơ (56 tuổi) cùng 5 bị cáo bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Đánh bạc. Tất cả đều được tại ngoại trước phiên xử.

Bị cáo Tơ trả lời xét hỏi. Ảnh: Văn Điệp.

Theo cáo trạng, ngày 17/4, Hồng Tơ gọi điện rủ 5 người quen đến quán cà phê của mình trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, đánh bạc bằng hình thức binh xập xám ăn chi. Mỗi tụ đặt tiền chến là 3 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, ập vào bắt quả tang nhóm người này, thu giữ gần 15 triệu đồng và một số dụng cụ. Một trong số người tham gia đánh bạc là Việt kiều, có quốc tịch Australia nên vụ án được chuyển lên Công an TP HCM thụ lý. Quá trình điều tra, Hồng Tơ và các bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Video xét xử Hồng Tơ Hồng Tơ nhận lỗi trước tòa. Video: Văn Điệp.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Tơ cho rằng mình không rủ những người kia bởi họ là người thân, quen. Hôm đó sau khi ăn cơm trưa, mấy anh em cùng nhau đánh bài nhằm giải trí chứ không có mục đích "sát phạt". Bị cáo đánh được 2 ván, thua 300.000 đồng thì công an vào bắt.

Chủ tọa cho rằng Hồng Tơ khai không đúng với lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo cho rằng mình rơi vào cảnh "tình ngay lý gian" chứ không có mục đích đánh bài ăn tiền, đồng thời xin lỗi khán giả cùng những nghệ sĩ làm nghệ thuật.

"Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, chuộc lại lỗi lầm của mình", Hồng Tơ nói.

Tòa dừng phiên làm việc để làm rõ một số vấn đề và sẽ mở lại ngày 15/11.

Bình Nguyên