Nghệ An điều tra vụ bé 9 tháng tuổi tử vong

Một ngày sau tiêm vắc xin 5 trong 1 mũi thứ hai, bé gái sốt và được cho uống thuốc nam, chết trên đường đi cấp cứu.

Công an Nghệ An xác nhận đã cùng đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám nghiệm, lấy mẫu để điều tra nguyên nhân tử vong của bé gái 9 tháng tuổi ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

Sáng 10/7, bé gái được người thân đưa tới trạm y tế xã để tiêm vắc xin 5 trong 1, mũi thứ hai. Sau tiêm 40 phút, bé không có biểu hiện bất thường nên được người thân đưa về.

20h cùng ngày, bé có dấu hiệu sốt, người thân cặp nhiệt kế được 38,5 độ và đã cho uống thuốc nam, dán miếng hạ nhiệt nên hạ sốt. 6h ngày 11/7, bé bú mẹ như bình thường, lát sau cơ thể tím tái, co giật.

Người thân chở xe máy đưa bé tới Trung tâm y tế huyện cách nhà khoảng 10 km, song tới nơi bác sĩ xác định bé đã tử vong.