Ngành hàng không lắp thêm hàng trăm camera sân bay để giữ an ninh

Trong cuộc làm việc với Phó thủ tướng Trương Hoà Bình sáng 24/4, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết, vừa qua, ngành hàng không phải đối mặt với nhiều tình huống đe doạ an ninh như đánh bom xăng, sử dụng phương tiện dân dụng để tạo nên các vụ tấn công...

Để đối phó, ngành hàng không đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trang bị hệ thống giám sát camera, cố gắng đến quý 3/2018 hoàn thành bổ sung 400 camera cho 18 cảng hàng không với tổng số tiền 46 tỷ đồng.

"Số lượng camera bổ sung chỉ đủ lắp ở khu vực nhà ga, còn hàng rào chưa có, trong khi nhiều cảng hàng không chưa khép kín, một số xuống cấp... Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Công an đưa khoa học kỹ thuật vào giám sát, kể cả hệ thống radar", ông Thanh nói.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam. Ảnh: PV

Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam cũng cho rằng việc quản lý an ninh trong hoạt động hàng không còn nhiều sơ hở, từ đầu năm đến nay có 8 vụ; trước đó năm 2017 có vụ người tâm thần lên tàu bay mới được phát hiện, nghĩa là các khâu kiểm tra an ninh lỏng lẻo.

Trước tình trạng trên, Thượng tướng Bùi Văn Nam kiến nghị phải tăng cường đầu tư cho an ninh hàng không; nhiều nước cũng đã đưa hệ thống kỹ thuật công nghệ cao giám sát sân bay.

"Ví dụ vụ nghi phạm Đoàn Thị Hương ở sân bay Malaysia, lực lượng chức năng nước sở tại thông qua hệ thống camera đã dựng lại toàn bộ vụ việc và coi đó như là chứng cứ trước toà", ông Nam nói và nhấn mạnh, tăng cường trang thiết bị cho an ninh hàng không có thể tốn mấy trăm tỷ đồng nhưng cần thiết.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: HT

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đồng tình với nhận định của Thượng tướng Bùi Văn Nam về việc, "các nước đã đi trước ta một bước khi bố trí camera bao trùm toàn bộ khu vực cảng hàng không".

Ngoài ra, theo ông Bình, cần lưu ý kiểm soát hành khách lên tàu bay vì ở khâu này mà để lọt tội phạm khủng bố thì rất nguy hiểm.