Ngăn bố cãi nhau, con trai trúng đạn từ súng tự chế

Thấy bố cầm súng cãi nhau với người lạ, nam sinh 14 tuổi chạy ra can song bị thương do súng cướp cò.

Tối 24/6, thấy một người có mâu thuẫn từ trước tới nhà tìm gặp mình, anh Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm một khẩu súng tự chế đi ra ngoài "nói chuyện".

Nghe tiếng bố cãi vã, Nguyễn Anh Quân (14 tuổi, con trai anh Minh) chạy ra can ngăn. Trong lúc giằng co, viên đạn từ khẩu súng đã găm vào mạn sườn Quân. Em được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Công an huyện Hương Sơn đang triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra. Theo lời khai, khẩu súng bị cướp cò.