Nam thanh niên xâm hại bé gái 14 tuổi

Hà TĩnhLê Văn An (29 tuổi) dụ dỗ bé gái 14 tuổi ở xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) đi chơi, sau đó chở ra đồng giở trò đồi bại.

Ngày 16/11, An bị công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can An. Ảnh: Đ.H

Theo điều tra, An và bé gái 14 tuổi đều trú thôn Lồng Lộng (xã Thuần Thiện). Khoảng 19h20 ngày 29/10, An rủ bé gái đi chơi, sau đó chở ra cánh đồng gần nhà rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Gây án xong, nam thanh niên chở nạn nhân về nhà. Thấy bé gái có biểu hiện khác thường, người nhà tra hỏi và phát hiện ra sự việc nên làm đơn tố cáo An.

Bị Công an huyện Can Lộc triệu tập lấy lời khai, An thừa nhận hành vi.