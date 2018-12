Nam thanh niên nghi bị sát hại rồi thả sông

Sáng 4/12, một ngư dân chèo thuyền thả lưới trên sông Dinh, đoạn qua huyện Yên Thành, phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt. Nạn nhân được xác định tên Văn, ngoài 20 tuổi, trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành.

Hiện trường khúc sông nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan đã khám nghiệm thi thể. Nạn nhân được xác định chết nhiều giờ trước, trên người có vết tích do hung khí gây ra. Cơ quan điều tra nghi ngờ do án mạng.

Một nguồn tin cho hay, trước đó đêm 2/12, giữa anh Văn và một nhóm thanh niên trú tại huyện Yên Thành xảy ra mâu thuẫn.

Phương Linh