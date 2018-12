Nam thanh niên đốt xe khi người yêu đi lấy chồng

Tuấn bị bắt giữ sau khi đánh cảnh sát bị thương. Ảnh: Nguyệt Triều

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) ngày 3/6 tạm giữ Phan Minh Tuấn (31 tuổi) để điều tra về hành vi Chống đối người thi hành công vụ.

Theo điều tra, Tuấn yêu một cô gái nhưng bị gia đình ngăn cản. Tối hôm trước, nghe tin người yêu đi lấy chồng, Tuấn buồn bã và đi uống rượu. Lúc về nhà, Tuấn được người thân khuyên bảo nhưng anh ta không nghe mà còn đốt xe của mẹ ruột. Rất may ngọn lửa được khống chế kịp thời.

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú đến mời Tuấn về trụ sở để làm việc. Bất ngờ anh ta xông vào đánh làm một công an bị thương. Kẻ thất tình sau đó bị cảnh sát khống chế.

Nguyệt Triều