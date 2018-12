Nam thanh niên đóng giả nhà sư, ăn trộm điện thoại

Tấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Ngày 1/8, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thanh Tấn (24 tuổi, trú huyện Nhà Bè, TP HCM) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Nghi can được tại ngoại do có xác nhận của bệnh viện về bệnh tim.

Khoảng 10h30 ngày 31/7, Tấn ghé vào nhà một phụ nữ ở xã Phú Định (huyện Bố Trạch) mời mua hương trầm ủng hộ nhà chùa.

Khi nữ gia chủ vào nhà để hỏi ý kiến chồng, Tấn đã lấy trộm chiếc điện thoại trị giá gần 5 triệu đồng rồi lên xe máy phóng bỏ chạy.

Phát hiện bị mất trộm, người nhà của nạn nhân rượt đuổi thì bắt được Tấn. Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai mua áo quần thầy tu, cạo trọc đầu rồi đi bán nhang, lợi dụng nhà nào sơ hở thì trộm tài sản.