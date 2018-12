Nam thanh niên bỏ lại xe máy trộm cắp cho cảnh sát

Chiều 30/8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) trao trả chiếc xe máy Wawe biển số Nghệ An cho chủ nhân là bà Hồ Thị Hương (52 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn).

Chiếc xe mà cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính hôm 14/7. Ảnh: Phương Linh.

Trước đó, hôm 14/7 vừa qua tổ công tác cảnh sát giao thông thành phố Vinh làm nhiệm vụ tại đường Quang Trung kiểm tra hành chính một nam thanh niên điều khiển chiếc xe Wawe màu xanh vi phạm luật.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, nam thanh niên khai tên Tuân (30 tuổi) cho biết mượn xe bạn nên không mang giấy tờ và "hứa" về nhà lấy song biệt tăm.

Kiểm tra xe, cảnh sát kết luận biển số gắn trên xe là giả. Đối chiếu số khung, số máy, cảnh sát xác định chủ xe là bà Hồ Thị Hương, trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn.

Bà Hương nhận lại xe từ công an chiều nay. Ảnh: Phương Linh.

Theo lời khai của bà Hương, một ngày trung tuần tháng 7/2014 trong lúc dựng xe ở đầu cánh đồng ngô rồi làm việc, một lát sau chiếc xe không cánh mà bay. Bà đã trình báo cơ quan chức năng địa phương nhưng không có kết quả.

"Tôi không ngờ chiếc xe mà gia đình gom góp mới mua được ba tháng đã bị mất hai năm trước lại có thể tìm thấy", bà Hương vui vẻ khi nhận lại tài sản.

Phương Linh