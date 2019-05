Nam thanh niên bị sát hại vì tranh giành bạn gái

Hai người ở Thanh Hóa đánh nhau vì có tình cảm với một thiếu nữ, dẫn đến án mạng.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ nghi can Hà Phúc Huy (20 tuổi, ở xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) để điều tra hành vi giết người.

Theo nhà chức trách, khuya hai ngày trước, Huy điều khiển xe máy chở bạn gái ở xã bên đi chơi. Khi hai người đến địa phận xã Vĩnh Minh thì bị anh Nguyễn (27 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc) chặn đầu xe. Nguyễn kéo tay cô gái, muốn chị này lên xe của mình, không cho đi cùng Huy.

Sau đó, Huy và Nguyễn xảy ra ẩu đả. Trong lúc xô xát, Huy rút dao bấm mang theo trong người đâm Nguyễn nhiều nhát vào vùng cổ và ngực, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân án mạng.