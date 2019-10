Nam thanh niên bị đâm chết trước nhà trọ

Bình DươngAnh Trần Văn Hưng đi làm về đến nhà trọ thì bị một người dùng dao đâm chết tại chỗ, tối 1/10.

Anh Hưng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) chạy xe máy từ công ty về dãy nhà trọ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Vừa xuống xe, anh bị người đàn ông ngồi chờ sẵn từ trước lao đến dùng dao đâm nhiều nhát.

Nạn nhân bỏ chạy kêu cứu nhưng chỉ vài chục mét đã gục xuống, chết tại chỗ. Nghi can vứt con dao tại hiện trường rồi tẩu thoát.

Theo hàng xóm, anh Hưng ở với một phụ nữ từng có chồng. Mấy hôm trước, thanh niên này bị một người dọa giết nếu tiếp tục sống với người tình.

Đến sáng 2/10, Danh Tuấn (35 tuổi) đến Công an Đồng Nai thừa nhận đã giết nạn nhân. Bước đầu Tuấn khai nguyên nhân gây án do ghen tuông. Nghi can bị di lý về Bình Dương để điều tra.

