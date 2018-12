Nam sinh xô ngã thai phụ, cướp iPhone6

Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa phá vụ cướp tài sản chỉ trong vòng một giờ, bắt nghi can cùng tang vật 13 triệu đồng, điện thoại iPhone 6.

Tang vật vụ án. Ảnh: Phương Linh.

Cơ quan điều tra cho hay, trưa 9/5 chị Như (22 tuổi) mang bầu tháng thứ 6 chạy xe máy từ thành phố Vinh hướng về huyện Hưng Nguyên. Tới đường liên thôn qua cánh đồng lúa ở xã Hưng Thắng, chị bị một nam thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm chạy xe máy từ phía sau áp sát yêu cầu dừng xe.

Thai phụ vừa đỗ xe, chưa kịp hỏi có chuyện gì bỗng bị anh ta xô ngã, đe dọa: "Đưa hết tiền và tài sản, nếu không đừng trách...". Biết không thể "đối đầu", chị để mặc cho tên này lấy đi chiếc ví có 13 triệu đồng, điện thoại...

Một giờ sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát hình sự chở theo nạn nhân bám theo nam thanh niên đang chạy xe máy trên đường quốc lộ 8B, cách địa điểm xảy ra vụ án chỉ chừng một km. Ở khoảng cách gần, khi chị Như nhận diện đây là hung thủ vừa ra tay với mình, cảnh sát đã khép vòng vây.

Thảng thốt nói "em bị bắt nhanh thế à", người bị khống chế khai tên Võ Văn Hùng (22 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Đại học Vinh). Trong người Hùng, cảnh sát thu toàn bộ số tài sản chị Như vừa trình báo bị mất.

Hùng khai trên đường đi tới nhà bạn học cùng lớp thấy một phụ nữ mang bầu đi xe máy ở khu vực vắng nên nảy sinh ý định ăn cướp để lấy tiền trả nợ. Dọc đường bỏ chạy, Hùng có dừng xe tìm cách mở mật khẩu chiếc iPhone để đem bán, song không thực hiện được.

Võ Văn Hùng. Ảnh: Phương Linh.

Là con đầu trong gia đình làm nông nghiệp, từ bé Hùng được đánh giá ngoan và học khá. Khi thi đỗ Đại học Vinh, nhà cách trường hơn 20km, nam sinh được bố mẹ cho thuê phòng trọ để tiện học tập. Cả gia đình chỉ có một chiếc xe máy cà tàng của bố, thi thoảng Hùng mượn sử dụng và hôm 9/5 đã dùng đi gây án.

Tại cơ quan công an, sau khi khai nhận toàn bộ hành vi, Hùng mắt đỏ hoe hỏi cán bộ điều tra: "Có phải đã muộn quá rồi không các anh..." rồi sụp xuống bàn.

Hôm nay, Hùng đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Cướp tài sản.

Phương Linh

