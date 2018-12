Nam sinh 16 tuổi gọi đồng bọn đâm chết bạn học

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự một nam sinh 16 tuổi để điều tra về hành vi giết bạn cùng trường 15 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, nam sinh này đã rủ thêm nhóm bạn bên ngoài xã hội để đánh dằn mặt một nam sinh khác học cùng trường.

Ngày 5/5, cả nhóm mang theo kiếm, giáo, mác chặn đối phương tại khu vực thôn 1, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên (Hải Phòng), rồi lao vào đâm, chém, khiến nam sinh 15 tuổi gục trên đường.

Gây án xong, nhóm này vứt hung khí bên vệ đường rồi bỏ trốn.

Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp, nạn nhân đã tử vong chiều 6/5 do vết đâm sâu ở vùng đùi trái làm đứt động mạng chủ, mất máu cấp.

Công an huyện Thủy Nguyên vào cuộc điều tra, bắt giữ nam sinh nghi can chủ mưu, còn các đồng phạm của nghi can đã bỏ trốn.