Nam ca sĩ phòng trà về quê bán ma túy đá

Hoàng Nghĩa, ca sĩ hát dòng nhạc bolero tại các phòng trà TP HCM vừa bị bắt khi bán ma túy cho con nghiện ở An Giang.

Ngày 19/4, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hiếu Nghĩa, thường gọi là ca sĩ Hoàng Nghĩa (37 tuổi, ở phường Long Thạnh) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.

Hồi đầu tháng, Hiếu đang bán ma túy trong nhà nghỉ ở địa phương thì bị công an bắt quả tang. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tám bọc nylon hàn kín hai đầu, bên trong có chứa 13,87 gram ma túy đá.

Bước đầu, Nghĩa khai từng nghiện ma túy, gần đây anh ta mua ma túy đá từ TP HCM đem về chia nhỏ bán cho các người nghiện ở quê để kiếm lời.

Các gói ma túy bị thu giữ. Ảnh: An Phú.

Trước khi bị bắt, Nghĩa là ca sĩ phòng trà ở TP HCM, chuyên dòng nhạc bolero.

An Phú