Một người bị bắt sau 23 năm trốn khỏi nhà tù

Hậu GiangĐang thụ án về tội trộm cắp, Sơn bỏ trốn sang Campuchia, thay tên đổi họ rồi quay về Việt Nam sống bằng nhiều nghề khác nhau suốt 23 năm.

Đặng Văn Sơn khi bị bắt giữ. Ảnh: Thế Phong.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt giữ Đặng Văn Sơn (55 tuổi, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp), người bị truy nã đặc biệt.

Theo hồ sơ, tháng 5/1996, Sơn trốn khỏi trại giam của Bộ Công an ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai khi đang chấp hành án 10 năm tù về tội Trộm cắp tại sản.

Gã sau đó liên tục thay đổi chỗ ở rồi trốn sang Campuchia làm giấy tờ tùy thân giả với tên Huỳnh Minh Chiến, quê Kiên Giang. Ông ta cưới vợ, bán nước giải khát. Năm 2006, Sơn đưa vợ về TP Tân An, tỉnh Long An sinh sống.

Qua điều tra, Công an Hậu Giang xác định người đàn ông tên Huỳnh Minh Chiến đang bán trứng gà nướng tại Khu công nghiệp Tân Hương, TP Tân An chính là Đặng Văn Sơn nên bắt giữ, bàn giao cho trại giam của Bộ Công an ở Đồng Nai.

Cửu Long