Một giờ gây thảm án của kẻ nghiện ma tuý

Thái NguyênHoàng Văn Chín đoạt mạng của 5 người và gây thương tích cho một nạn nhân trong một tiếng cuồng loạn vào sáng 26/12.

Hơn 5h, ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2 xã Phú Sơn (Định Hóa, Thái Nguyên) tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu cứu ở ngoài đường.

Ông kể ra khỏi nhà chừng 50 m bỗng sững người khi thấy bà Ngọ, mẹ của Chín, đang nằm bên vệ đường với vết thương ở tay, thì thào nói Chín đã chém chết vợ. Trong lúc ông và một số người hàng xóm chưa kịp tin vào những điều nghe thấy, Chín bất ngờ lao ra từ ngôi nhà của anh ta cách đó 100 m.

Ông Tích chỉ nơi đã kịp nhảy xuống để tránh những nhát dao của Chín. Ảnh: Gia Chính.

Trông thấy con dao trên tay Chín, ông Tích hoảng sợ nhảy xuống ruộng. Chém hụt ông, Chín lao vào tấn công chị Trần Thị Hường (35 tuổi), một trong bốn người hàng xóm đang chuẩn bị băng bó vết thương cho bà Ngọ.

Theo ông Tích, chị Hường tháo chạy về đến cửa nhà ông thì bị Chín đuổi kịp, đoạt mạng. Người này cầm dao vào nhà chị Hường, tiếp tục vung dao vào anh Hoàng Văn Luận (44 tuổi, chồng chị Hường). Hung thủ chạy thêm 50 m thì chém anh rể Lường Văn Bánh (45 tuổi) đang đi xe máy từ nhà ra. Tiếp tục vào nhà hàng xóm Hoàng Văn Nam, Chín đoạt mạng chàng trai 25 tuổi ở giữa sân. Từ nhà Chín tới nhà anh Nam chừng 300 m.

Nhân chứng Lê Văn Dũng kể, lúc 6h anh chạy ra đường để gọi người đến cấp cứu cho anh Bánh thì thấy anh Lường Văn Hoàng (53 tuổi) ngồi bên vệ đường đau đớn với một nhát chém vào đầu.

Ông Hoàng Văn Thành (Trưởng công xã Phú Sơn, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) cho biết khi Chín bỏ chạy vào rừng, nhà chức trách đã huy động gần 40 công an xã cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia truy lùng.

Ba mũi cảnh sát, dân quân, dân phòng truy tìm tại các quả đồi. Các trường học cũng được cử lực lượng bảo vệ. Sau nhiều giờ chưa tìm thấy, lực lượng chức năng huy động thêm công an của hai xã kế bên là Bình Thành và Phú Đình.

Ông Trần Văn Giang. Ảnh: Gia Chính.

Ông Trần Văn Giang (Phó trưởng công an xã Bình Thành) cho hay khi công an huyện thông báo "khả năng hung thủ chạy sang địa phận xã Bình Thành", chính quyền lập tức huy động 30 công an viên và dân quân tự vệ vào cuộc truy tìm.

Đến hơn 10h, công an xã và hàng chục cảnh sát có vũ trang lên đỉnh đồi ở phía sau UBND xã Phú Sơn thì phát hiện Chín mặc áo xanh, bên hông dắt một con dao và một chiếc đèn pin, đang ngồi bệt dưới đất.

Theo ông Bàng Văn Vinh (công an viên xã Phú Sơn) kể Chín nhìn thấy ông nhưng không bỏ chạy. Do hắn mang theo dao, ông ra phía ngoài gọi cảnh sát cơ động đang chặn ở phía chân đồi lên vây bắt. Kẻ gây thảm án sau đó lập tức đầu hàng.

Hung thủ khi bị bắt. Ảnh. Quỳnh Sơn.

Trong các nạn nhân bị Chín chém, chị Ma Thị Hường (43 tuổi, vợ Chín), Lường Văn Bánh (45 tuổi), Hoàng Văn Luận (44 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (25 tuổi) đã tử vong.

Anh Lường Văn Hoàng (53 tuổi) bị trọng thương.

Gia Chính - Gia Hoàng