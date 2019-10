Mẫu vật nạn nhân mất tích được bàn giao cho Anh

Nghệ AnThông tin cá nhân cùng vân tay những người nghi chết trong xe container tại Anh đã được Công an Nghệ An bàn giao cho Đại sứ quán Anh.

Gói "dữ liệu mẫu vật" còn bao gồm cả mẫu tóc, móng tay người thân của những trường hợp trên.

Công an Nghệ an cho biết, ngày 28/10, tại buổi gặp giữa Đại sứ quán Anh và Bộ Công an, đơn vị đã bàn giao một số gói mẫu vật này. Đại sứ quán Anh tiếp nhận và cho biết sẽ dùng để phục xác định danh tính nạn nhân. Họ cũng sẽ cung cấp cho Việt Nam dữ liệu vân tay của các nạn nhân nghi là công dân Việt Nam để đối chiếu với dữ liệu vân tay.

Theo nhà chức trách Nghệ An, việc thu các mẫu vật gặp nhiều khó khăn bởi nhiều gia đình "không muốn hợp tác vì các lý do khác nhau". "Chưa thể khẳng định khi nào sẽ có phản hồi từ phía Anh", Công an Nghệ An nói.

Sáng nay, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Bộ đã chuyển thông tin 14 trường hợp gia đình đề nghị tìm con mất tích qua Tổng đài Bảo hộ công dân cho phía Anh xác minh, đối chiếu với hồ sơ 39 nạn nhân chết trong xe container.

Hai nước đã cung cấp cho nhau nhiều thông tin, bao gồm cả yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN. "Đây là vấn đề khoa học, cần phải thực hiện cẩn trọng, theo đúng quy định", Phó thủ tướng nói.

Cảnh sát và nhân viên pháp y tại hiện trường xe container chở 39 thi thể được phát hiện ở Essex hôm 23/10. Ảnh: Reuters.

Tính đến sáng nay, 28 gia đình đã trình báo có con mất liên lạc tại Anh và châu Âu, trong đó Nghệ An có 18 trường hợp.

Một ngày trước, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, nhà chức trách Anh đã chuyển 4 hồ sơ liên quan đến vụ 39 người tử vong trong xe container cho cơ quan chức năng Việt Nam để "chắp nối thông tin, xác minh nhân thân nạn nhân". Các hồ sơ này đã được Bộ Công an tiếp nhận.