Lừa hàng trăm triệu đồng để giải hạn từ xa

Nghệ AnPhạm Thị Hà (28 tuổi) đóng giả người có khả năng xem tướng số, nói chị Lam muốn sinh con theo ý muốn và cuộc sống an nhàn thì phải làm lễ giải hạn.

Ngày 19/12, Phòng cảnh sát hình sự (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can Phạm Thị Hà (28 tuổi, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, năm 2018 Hà là nhân viên massage, biết chị Lam (trú thành phố Vinh) kinh tế khá giả, lại mê tín nên nảy sinh ý định lừa đảo. Hà kết bạn, nói mẹ chồng mình sống tại huyện Con Cuông có khả năng xem tướng số mà không cần gặp trực tiếp.

Bị can Phạm Thị Hà. Ảnh: CA.

Hà lại đóng vai "mẹ chồng" nhắn tin qua mạng xã hội với chị Lam báo gia đình chị muốn cuộc sống an lành và sinh con theo ý muốn thì phải giải hạn.

Từ tháng 8/2018 đến giữa năm 2019, Hà đã yêu cầu chị Lam nhiều lần chuyển tiền cho "mẹ chồng", còn phải gửi cả tivi, điện thoại, tủ lạnh.

Hàng trăm triệu đồng đã chi nhưng cuộc sống không được như mong muốn nên chị Lam trình báo cảnh sát.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, cho rằng còn nhiều người là nạn nhân của Hà.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.