Lò giết mổ dùng chất cấm để vặt lông, tẩy trắng thịt vịt

Ngày 2/8, cảnh sát môi trường Công an thành phố Vinh (Nghệ An) kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm của gia đình ông Bùi Xuân Phụng (57 tuổi, ở phường Vinh Tân) do nghi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục cho phép.

Giết mổ gia cầm Cảnh sát ập vào cơ sở giết mổ gia cầm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang các công nhân của cơ sở này đang giết mổ 50 con vịt, trong đó có 30 con đã nhổ lông bằng cách sử dụng nhựa thông đun sôi.

Gia cầm sau đó tiếp tục được ngâm vào chậu nước pha chất hàn the (chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biến thực phẩm, theo quy định của Bộ Y tế) với mục đích làm trắng và bảo quản trước khi tiêu thụ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu ba kg nhựa thông khô; ba kg hàn the. Làm việc với công an, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ sở này cũng không có hệ thống xử lý nước thải mà xả trực tiếp gây hôi thối.

Vịt bị nhúng vào nhựa thông để vặt lông trước khi ngâm vào hàn the. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nhà chức trách xác định mỗi ngày cơ sở này giết mổ hàng trăm con vịt. Hiện mẫu vật được cảnh sát lấy để giám định trước khi ra quyết định xử phạt hành chính, tang vật được niêm phong để tiêu hủy.

Theo Nghị định 178, cơ sở này đối mặt mức phạt 30-40 triệu đồng.

Hàn the tên hóa dược borax, không có trong danh mục chất được Bộ Y tế cho phép dùng chế biến thực phẩm do tính độc hại của nó. Hàn the sẽ tích lũy trong cơ thể, tùy liều lượng có thể gây những triệu chứng cấp tính và mạn tính. Với tiêu hóa, nó gây nôn, đau bụng tiêu chảy; với da thì gây ban đỏ dẫn đến tróc vẩy.

Hàn the gây kích thích dẫn đến trầm cảm, hoặc kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể. Với đường niệu, nó gây hư hại đặc biệt cho thận và toàn thân, gây rối loạn chức năng, yếu ớt, bất lực, rụng tóc.