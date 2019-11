Lĩnh án tử hình vì đâm chết phó công an xã

Bến TreĐi giải quyết mâu thuẫn của bạn, Nguyễn Minh Thắng, 22 tuổi, đâm hai công an xã, trong đó một người chết.

Ngày 5/11, Nguyễn Minh Thắng (quê TP Cần Thơ) bị TAND tỉnh Bến Tre đưa ra xử lưu động, tuyên tử hình về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Minh Thắng tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo cáo trạng, Thắng và Đặng Minh Sang (31 tuổi) quen nhau trong Trại giam Châu Bình (huyện Giồng Trôm). Đầu năm nay, chấp hành án xong, Thắng đến sống cùng Sang tại xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Chiều 25/4, sau khi uống rượu với bạn tù, Sang đi xe máy đến nhà chị ruột chửi mắng, đập phá tài sản và đánh chị rồi bỏ về nhà.

Vợ Sang biết chuyện nên khuyên chồng chở mình đến xem thương tích của chị. Sang sau đó chạy xe về nhà một mình, nhờ Thắng đến giải quyết và đón vợ.

Đến nơi, Thắng gặp ông Lương Văn Vũ (46 tuổi, Phó công an xã An Khánh) cùng một công an viên đang lập biên bản sự việc. Gã năn nỉ chị của Sang bỏ qua nhưng không được nên rút dao trong túi đe dọa, rồi giật biên bản vò nát.

Lúc giằng co, hai công an bị Thắng đâm, được đưa đi cấp cứu nhưng ông Vũ đã tử vong. Kẻ gây án bỏ trốn đến TP HCM và bị bắt giữ một ngày sau đó.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo nên tuyên mức án cao nhất; buộc bồi thường cho gia đình hai bị hại hơn 500 triệu đồng.

Hoàng Nam