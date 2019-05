Anh Tâm bước ra sân thì bị Việt cầm dao tấn công gây thương tật 25%.

Sáng 22/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt Nguyễn Văn Việt (46 tuổi, trú xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Văn Việt.

Theo hồ sơ, chiều 15/5, Nguyễn Văn Việt tới nhà bạn dự liên hoan. Lúc đang ăn cơm, Việt và anh Nguyễn Văn Tâm trú cùng xóm xảy ra mâu thuẫn dẫn tới to tiếng song được người xung quanh can ngăn.

Trở về nhà, Việt vẫn ấm ức nên cầm theo dao đến nhà anh Tâm đâm một nhát trúng bụng, gây thương tật 28%.