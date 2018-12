Lãnh đạo Công an TP HCM: 'Có âm mưu chống phá gây rối loạn'

Người dân nhiều địa phương xuống đường gây náo loạn

Trưa 11/6, đề cập đến việc nhiều người xuống đường gây náo loạn trước Công ty Pouyuen (quận Bình Tân), đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP HCM cho biết, hiện an ninh trật tự tại đây đã được kiểm soát. Các lực lượng đang vận động, tuyên truyền người dân hiểu rõ vấn đề và các quy định pháp luật để tránh bị kẻ xấu xúi giục.

"Sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống phá. Bà con cần bình tĩnh, không để mắc bẫy", ông Quang nói.

Công nhân tập trung trước Công ty Pouyuen. Ảnh: Sơn Hòa.

Từ 9h sáng nay, rất đông công nhân nữ hò hét "yêu cầu bỏ Luật Đặc khu"... trong bối cảnh Quốc hội đã đồng ý lùi thông qua dự thảo luật này.

Loa phát thanh của Công ty Pouyuen liên tục kêu gọi công nhân trở về nơi làm việc, dừng tụ tập nhưng đám đông tập trung mỗi lúc một nhiều, gây cảnh hỗn loạn.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) chỉ đạo giữ an ninh trật tự tại hiện trường. Hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động... được tăng cường. Trong đám đông, một số thanh niên có động thái quá khích đã bị cảnh sát tách ra ngoài.

Đến chiều nay, cảnh sát đã tạm giữ hơn 100 người có hành vi đập phá, làm 2 chiến sĩ và một thanh niên tình nguyện bị thương.

Liên đoàn lao động kêu gọi công nhân không để bị lợi dụng

Trong văn bản vừa phát đi, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe và làm theo lời xúi giục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng.

"Vì sự ổn định và phát triển của đất nước, tất cả chúng ta hãy đoàn kết, làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ công ty, doanh nghiệp, bảo vệ việc làm của chính mình", ông Cường nêu.

Cũng trong sáng nay, tại nghị trường Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu quan điểm: "Đáng tiếc là người dân liên quan không hiểu đúng bản chất sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu nhầm vấn đề, nên có hành động quá khích".

Bà Ngân cũng cho rằng không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng để gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. "Đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các dự án Luật mà Quốc hội đang thảo luận thì luôn lắng nghe ý kiến của người dân”, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi.

