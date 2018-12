Lãnh đạo công an tỉnh, huyện sẽ không là người địa phương

Bộ Công an chỉ đạo tinh lọc cán bộ ở tất cả các cấp / Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị cáo buộc phạm tội như thế nào?

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng bài viết của Bộ trưởng Công an Tô Lâm về "xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện" nhân dịp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII.

VnExpress xin giới thiệu một phần của nội dung này.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công An. Ảnh: Bá Đô

Theo Bộ trưởng, từ trước tới nay, Bộ Công an đều xác định rõ 4 mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân là xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bộ Công an không ngừng đổi mới về tư duy, tư tưởng chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế về công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Bộ quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp Công an, phát huy năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; từng bước khắc phục sự trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Theo thượng tướng Tô Lâm, thời gian tới Bộ sẽ xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gắn với luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương: Bố trí giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không là người địa phương.

Liêm chính, không bị chi phối bởi quyền lực

Bộ Công an quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, nhất là những người giữ trọng trách quyết định về công tác cán bộ, là những người liêm chính, trong sạch, có bản lĩnh chính trị, không bị chi phối bởi quyền lực, lợi ích, bè cánh, êkip…., phòng ngừa tình trạng quy trình đúng nhưng chọn cán bộ vẫn sai.

Người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh để làm tốt công việc, nhiệm vụ đặt ra các đơn vị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra theo phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bộ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, các quy chế phối hợp, quy chế làm việc, các quy định về phân công, phân cấp và công tác cán bộ...

Nhiều cán bộ lãnh đạo, sĩ quan cao cấp vi phạm nghiêm trọng

Bộ trưởng đánh giá hiện tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ vẫn còn xảy ra. Trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng với trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp. Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém; tình trạng tham nhũng, lãng phí, làm ăn thua lỗ, thất thoát, tranh chấp, khiếu kiện... chưa được giải quyết dứt điểm... Bộ Công an đặt ra bảy mục tiêu lớn, trong đó quan trọng là "xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội".

Thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục "đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên cơ sở kế thừa có chọn lọc, phát huy những ưu điểm của tổ chức bộ máy đã được khẳng định trong lịch sử.

Việc sắp xếp bộ máy sẽ theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được sáp nhập với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

Nhằm xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt Bộ sẽ bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Từ đó, lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, tăng cường cải cách hành chính...

