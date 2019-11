Lần đầu xử lý hình sự người dùng hóa chất ngâm thực phẩm

TP HCMMỗi ngày Bùi Văn Sáng ngâm 7-8 tấn củ cải, cà rốt vào chất tẩy trắng có chứa Sodium dithionete và Sodium Sulfate, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, ung thư.

Ngày 1/11, Bùi Văn Sáng bị TAND quận Thủ Đức xét xử về tội Vi phạm quy định về an toàn thực thẩm theo khoản 1, Điều 317 BLHS có khung hình phạt từ phạt tiền 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.

Đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước bị xử lý hình sự về hành vi cố ý gây mất an toàn về vệ sinh thực phẩm, gây nguy hiểm cho xã hội và sức khỏe người tiêu dùng.

Bị cáo Sáng tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Sáng là chủ cơ sở chế biến nông sản tại đường số 2, khu phố 5, phường Tam Bình (quận Thủ Đức) và chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Từ tháng 1/2017, anh ta thuê 3 công nhân rửa củ cải, cà rốt bằng hóa chất cho mối hàng ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để sản phẩm sạch đẹp, không bị hư thối.

Theo cáo trạng, Sáng chỉ đạo các công nhân mua hóa chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc tại chợ Tam Bình, Thủ Đức. Tiếp đó, lấy một muỗng cà phê hóa chất pha vào nước để ngâm 50 kg củ cải, cà rốt. Mỗi ngày, nhóm này ngâm khoảng 7-8 tấn hàng cho khách, thu lợi 3-4 triệu đồng. Sáng trả công 300.000 đồng một ngày cho mỗi công nhân.

Ngày 13/4/2018, Công an TP HCM phát hiện hành vi của nhóm Sáng. Ngày 8/6/2018, hồ sơ vụ việc được chuyển cho Công an quận Thủ Đức điều tra, xử lý về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Kết quả giám định cho thấy, củ cải và cà rốt sau khi ngâm hóa chất, đem đi bán, có hàm lượng Sodium dithionete (Na2S204) và Sodium Sulfate (Na2S04). Theo quy định của Bộ Y tế, 2 hóa chất này không được sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Hoá chất tẩy trắng có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày, tổn thương mao mạch. Người nào thường xuyên dùng thực phẩm bị tẩy trắng, lượng hoá chất sẽ tích tụ trong cơ thể, gây ung thư.

Trả lời thẩm vấn của tòa, Sáng nói không biết việc ngâm củ cải, cà rốt vào hóa chất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, mà chỉ nghĩ là làm cho chúng "sạch đẹp, không bị hư". Tuy nhiên lời khai này không được HĐXX chấp nhận.

"Bị cáo chỉ vì lợi nhuận nhỏ mà gây ảnh hưởng đến người dân cả thành phố và có thể chính gia đình của bị cáo. Hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, phải xử phạt nghiêm khắc", tòa nhận định và tuyên phạt Sáng 1 năm 6 tháng tù.

Trước đó, ngày 8/6/2018 Sáng bị UBND TP HCM xử phạt hành chính 5 triệu đồng về hành vi Hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký, xử phạt 178 triệu đồng về hành vi Xả nước thải có chứa các thông số vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Hải Duyên