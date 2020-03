Lái ôtô tông tổ cảnh sát rồi bỏ trốn

Bà Rịa - Vũng TàuÔng Huỳnh Ngọc Thu, 40 tuổi, lái ôtô tông 2 xe máy khiến hai đại úy và bảo vệ dân phố bị thương, rồi chạy về nhà nhờ người thân đi nghe ngóng.

Chiếc ôtô hư hỏng phần đầu sau khi gây tai nạn. Ảnh: Quang Bình.

Ông Thu (ở TP Vũng Tàu) lái ôtô 7 chỗ chạy trên đường ven biển hướng từ Vũng Tàu về huyện Long Điền, rạng sáng 10/3. Khi đến phường 12, ôtô đâm hai xe máy tổ tuần công an phường gồm hai đại úy Hoàng Duy Tính, Ngô Tiến Bình và một bảo vệ dân phố đang chạy cùng chiều, phía trước.

Ôtô chạy khoảng 100 m thì dừng, ông Thu xuống kiểm tra thấy xe bị hư hỏng phần đầu, rồi nổ máy chạy về nhà. Ông ta nhờ người thân quay lại hiện trường nắm tình hình.

Tai nạn khiến cả ba người bị thương, trong đó đại úy Tính bị nặng, bất tỉnh được người đi đường đưa đi cấp cứu và chuyển về TP HCM điều trị.

Đến công an trình diện trưa hôm qua, ông Thu nói do buồn ngủ và không chú ý quan sát, trong khi xe chạy với tốc độ cao dẫn đến tai nạn. Tuần trước, ông này bị Công an Bình Thuận tạm giữ bằng lái vì chạy quá tốc độ.

Ông Thu đang bị Công an TP Vũng Tàu tạm giữ để xử lý.

Quang Bình