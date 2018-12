'Kiều nữ' tại Hải Phòng giấu hơn 15 kg ma tuý, súng trong nhà

Bùi Thị Thu Trang và Phạm Văn Kiên.

Sáng 20/8, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Phạm Văn Kiên (38 tuổi, trú phường Lãm Hà, Kiến An) đang vận chuyển 4,93 kg ma túy giấu trong ôtô tại khu vực phường Quán Trữ (Kiến An).

Từ lời khai của Kiên, công an khám xét nơi ở của Bùi Thị Thu Trang (34 tuổi, cùng trú phường Lãm Hà) thu tiếp 0,6 kg heroin cùng gần 15 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan.